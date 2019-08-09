МВД: Арест на имущество «Форума» и «Апрель ТВ» наложен по решению суда

Арест на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева наложен в рамках досудебного производства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что арест на ОАО «Медиа Форум» наложен судом.

«В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева. Это необходимо для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызстана. Также решением суда наложен арест на имущество ОАО «Медиа Форум» и телевидения «Апрель ТВ», — заявили в ведомстве.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.