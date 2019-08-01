Государственное агентство водных ресурсов образовано в Кыргызстане

Образовано Государственное агентство водных ресурсов. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, решение принято в целях реализации требований норм Водного кодекса Кыргызской Республики, регламентирующих создание государственного органа управления водными ресурсами.

На агентство будут возложены функции реализации государственной водной политики, осуществления координации мероприятий по управлению, использованию и охране водных ресурсов и их мониторинг.

«Агентству передаются отдельные функции государственных органов — мониторинг водных ресурсов, изучение режима и состояния подземных вод, обеспечение сельского питьевого водоснабжения и водоотведения, а также вопросы ирригации и дренажа, находящиеся в ведении других ведомств», — говорится в документе.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, сейчас управление водными ресурсами выполняется различными ведомствами, между ними отсутствует координация деятельности.

«Несмотря на то что наша страна богата водными ресурсами, обеспеченность регионов питьевой и поливной водой остается низкой. Нехватка воды сказывается на жизни и здоровье граждан, состоянии окружающей среды. С созданием агентства будет осуществляться единая политика в водном секторе на национальном, межгосударственном и международном уровнях. Будут осуществляться функции планирования и управления водными ресурсами, основанные на принципах интегрированного управления. На должном уровне будут обеспечиваться эксплуатация и техническое обслуживание ирригационных и коллекторно-дренажных систем, координация деятельности государственных органов и единый мониторинг всех водных объектов», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Предполагается, что создание агентства водных ресурсов позволит внедрить Единую информационную систему по воде, ввести разрешения на водопользование и платность за использование водных ресурсов, вести реестр водопользователей, обеспечить взвешенное долгосрочное планирование деятельности в различных секторах на основе информации, моделировать водные ресурсы в связи с изменением климата, что будет способствовать повышению адаптационного потенциала.

Будут приняты меры по смягчению рисков, связанных с изменением климата, и осуществляться государственная координация по обеспечению безопасности действующих и строительству новых объектов, а также планированию и улучшению состояния коллекторно-дренажной сети.

Агентство водных ресурсов продолжит работу департамента водного хозяйства и мелиорации по созданию и укреплению потенциала ассоциаций водопользователей как основных пользователей внутрихозяйственных ирригационных систем.

С передачей департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения агентством водных ресурсов будет проводится единая политика в отношении ассоциаций водопользователей и сельских общественных объединений потребителей питьевой воды как к самостоятельным юридическим лицам на договорной основе, регулирования их деятельности путем принятия нормативных правовых актов.

Отмечено также, что образование Государственного агентства водных ресурсов не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Ранее подписан документ об образовании Государственного агентства по земельным ресурсам при правительстве.