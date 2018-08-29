За полгода товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос на 48 процентов

За шесть месяцев 2018 года товорооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился на 48 процентов и составил $215,7 миллиона. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РУз в КР Комил Рашидов.

Он отметил, что экономические отношения двух стран остаются на скромном уровне.

«Показатели носят несбалансированный характер, не соответствуют потенциалу экономик двух стран. Мы распологаем всеми возможностями и резервами для доведения объемов двусторонней торговли до $500 миллионов в ближайшие годы», — считает Комил Рашидов.

В 2016 году взаимный товарооборот между странами составил $169 миллионов, в 2017-м — $259 миллионов.