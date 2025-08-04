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Экономика

Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в Кыргызстан в 2,5 раза

Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в Кыргызстан в 2,5 раза, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

По данным ведомства, при этом в Азербайджан эти поставки увеличились в 120 раз — с 6 тысяч тонн до 723 тысяч тонн, в Иран — в 17,3 раза (с 56 тонн до 974 тысяч тонн), в Кыргызстан — в 2,5 раза (с 156 тысяч тонн до 398 тысяч тонн), в Таджикистан — на 39,2 процента (с 1 тысячи 39 тонны до 1 тысячи 446 тысяч тонн), в Узбекистан — на 28,2 процента (с 3 тысяч 384 тонн до 4 тысяч 338 тысяч тонн).

С сентября 2024 года по июль 2025-го экспортировано 12,4 миллиона тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34 процентов выше аналогичного периода 2023/2024.

Казахстанские зерноотправители также возобновили поставки в Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет. Значительно увеличился экспорт твердой пшеницы в Италию.

В ведомстве подчеркнули, что рост объемов экспорта подтверждает высокую конкурентоспособность казахстанского зерна на мировом рынке, эффективность реализуемых мер господдержки по расширению внешней торговли продукции АПК и модернизации логистической инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338369/
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