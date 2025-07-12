Вода, которую мы должны взять. О стратегическом значении реки Нарын

Кыргызстан - страна гор и рек. По оценкам специалистов, около 50 процентов всех водных ресурсов Центральной Азии формируются на нашей территории. Самая полноводная река региона - это Нарын. Она берет начало в ледниках Тянь-Шаня, течет вниз через ущелья и долины, питая миллионы людей за пределами страны.

Сам Кыргызстан для нужд населения и сельского хозяйства использует менее 2 процента воды Нарына. Основная доля потока задействована в гидроэнергетике. Для питья и полива воды не хватает. Тысячи гектаров плодородных земель остаются неосвоенными.

Мы обязаны взять из Нарына столько, сколько нам положено — по международным договорам и по совести.

Между Таш-Кумыром и Майлуу-Суу — долина, которая ждет воду

Речь идет о плато между рекой Нарын и рекой Майлуу-Суу, в пределах между одноименными городами.

Участок ограничен с запада и юга Левобережным Нарынским каналом, с востока — рекой Майли-Суу, а северная граница проходит по сухому логу Кудук-Сай.

Географически и инженерно — это идеальная стартовая точка для нового этапа ирригации. Площадь плато от 10 до 13 тысяч гектаров, пригодных к орошению. Оно находится под естественным уклоном, преимущественно южным, с возможностью самотечного распределения и расположено в пределах гравитационного доступа от Курпсайской ГЭС — на уровне около 724 метров.

Следующий этап — подача воды в Ноокенский и Базар-Коргонский районы с вовлечением дополнительно до 40 тысяч гектаров в сельскохозяйственный оборот. Также улучшится водоснабжение 30 процентов населения чистой питьевой водой.

Проект водоснабжения с Курпсайской ГЭС: от плато — к долинам

прокладку тоннелей длиной 2–3 километров, диаметром до 2 метров;

использование гравитации, чтобы обеспечивалась подача воды самотеком;

насосные станции только для вторичных направлений и регулировки давления.

Это не просто точечная инициатива — это системный переход к новой водной политике.

Такой проект был предложен бывшим депутатом Жогорку Кенеша Акылбеком Арстанбековым и поддержан президентом Садыром Жапаровым, и по его поручению правительство работает над ним. Он предусматривает:

На реке Нарын уже построен мощнейший гидроэнергетический каскад:

Токтогульская ГЭС. Высота ее плотины - 215 метров, сама ГЭС расположена на высоте 880 метров над уровнем моря;

Курпсайская ГЭС. Высота плотины -113 метров, а расположение – на высоте 724 метра над уровнем моря;

Таш-Кумырская ГЭС. Ее характеристики следующие: высота плотины - 75 метров, находится на 665 метрах над уровнем моря.

То есть вода уже физически поднята на нужные уровни. Необходимо только грамотно распределить ее на плато, в долины, на поля.

Мы не первые, кто решал такие задачи. Достаточно вспомнить уникальную систему водоснабжения в Иране. Три тысячи лет назад иранские фермеры проложили многокилометровую сетку подземных водоканалов – кяризов, по которым вода из высокогорных районов доставлялась в засушливые равнины. Самый длинный из них доходил до 70 километров. Кяризы обеспечивали устойчивость сельскому хозяйству, влияли на развитие местных сообществ и модель расселения в условиях опустынивания земель.

Так же еще одним примером такого стратегического подхода к использованию водных ресурсов являются римские акведуки, часть которых действует по сей день. Наконец, более современный пример - великая рукотворная река Ливии, построенная в 80 годы прошлого века и представляющая из себя 2800 километров подземных труб в пустыне.

Водная стратегия как национальный курс

Кыргызстану нужна долгосрочная национальная водная стратегия, основанная на преемственности и многолетнем планировании.

Она должна включать в себя:

межведомственную программу с четким планом действий, сроками реализации и ответственными лицами на каждом этапе;

интерактивную карту водозаборов и долин или цифровую базу данных всех рек, плато, потенциалов, доступную для планирования и инвесторов;

план расширения за пределы Нарына - охват всех притоков Нарына и других рек (Чаткал, Кара-Үңкүр, Ала-Бука, Сары-Жаз, Көкөмерен и др.), особенно до их впадения в магистральные потоки;

генеральный план строительства каналов, плотин, тоннелей — с горизонтом в два поколения;

план внедрения современного орошения – капельных, дождевальных, подповерхностных систем;

укрепление водной дипломатии, например, создание совета по водной безопасности внутри страны и его аналога на региональном уровне, выработка политики по защите интересов Кыргызстана во всем, что касается воды в международных форматах.

Плато между Таш-Кумыром и Майлуу-Суу - это только начало. Следом долины Нокена и Базар-Коргона, а затем вся южная водная артерия. Это даст не только увеличение урожая, но и рабочие места, рост экспорта продукции и повышение уровня продовольственной безопасности.