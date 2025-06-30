Еще одна проблема. Устаревшие пестициды угрожают здоровью жителей Кыргызстана

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора озаботилось угрозой здоровью кыргызстанцев, исходящей от устаревших пестицидов. Ведомство подготовило план действий на 2025-2035 годы по экологически обоснованному управлению устаревшими пестицидами в КР. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Отмечается, что устаревшие пестициды представляют собой одну из самых опасных категорий отходов как по объему, так и по уровню потенциальной угрозы для здоровья человека и окружающей среды.

Согласно данным инвентаризации 2021 года, общее количество выявленных точек, требующих инвентаризации, 136. В них накопилось около 5 тысяч тонн таких веществ. По всей республике выявлено и проинвентаризировано 62 объекта. Оставшиеся участки требуют срочной детальной инвентаризации и управления для предотвращения негативных последствий.

Серьезной проблемой является отсутствие эффективного контроля за хранением устаревших пестицидов на протяжении многих лет. Из-за плохих условий хранения, а также отсутствия охраны, складские помещения были вскрыты, остатки пестицидов были либо украдены, либо вывезены на свалки.

Множество подобных случаев зафиксировано в сельских районах, где уровень жизни низкий.

Одной из самых серьезных экологических угроз является загрязнение почвы, в частности, дихлордифенилтрихлорэтаном и его продуктами разложения, что продолжает негативно сказываться на здоровье людей.

Ошская и Джалал-Абадская области из-за интенсивного земледелия страдают от высокого уровня загрязнения почвы, в то время как в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях ситуация значительно лучше, но все же сохраняются риски для здоровья.

Научные исследования показывают, что хлорорганические пестициды находятся в плацентах у 39,5 процента женщин и в 90 процентах образцов грудного молока, что приводит к тяжелым последствиям для здоровья, включая осложнения беременности и заболевания новорожденных. В некоторых районах Кыргызстана фиксируется высокий уровень бесплодия, онкологических заболеваний и заболеваний дыхательных путей, что также связано с применением и распространением пестицидов.

«История негативных инцидентов, таких как отравления в Сузакском районе, где загрязненная дождевая вода была причиной гибели животных и отравления людей, подчеркивает важность немедленных действий для защиты здоровья населения. В Кочкорском районе продолжаются случаи вскрытия старых могильников, что еще раз подчеркивает недостаточность мер по защите складов и профилактике загрязнений.

Пестициды хранятся на складах, не соответствующих требованиям безопасности, в полуразрушенных, полуразобранных зданиях, без должной упаковки.

Большая часть запасов пестицидов смешана с загрязненной почвой и упаковочными материалами. Металлические контейнеры используются повторно, что увеличивает риск контакта с токсичными веществами.

Склады переоборудованы под сельскохозяйственные нужды, что создает угрозу загрязнения сельхозпродукции. Строительные материалы от разборки бывших складов используются для строительства жилых домов и помещений для животных», — отмечается в справке-обосновании.

Все вышеперечисленные обстоятельства подчеркивают необходимость разработки плана действий по управлению опасными отходами устаревших пестицидов, что обеспечит эффективное решение данной проблемы, резюмировал инициатор.

Устаревшие пестициды — это препараты, которые ранее были разрешены к применению, но их качество и состояние претерпели изменения в связи с истечением сроков реализации, нарушением режима хранения и (или) сохранности упаковки. Также к устаревшим пестицидам относятся препараты, применение которых в сельскохозяйственном производстве или другой отрасли хозяйства запрещено на законодательном уровне.