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Экономика

Евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 5 июня

Официальные курсы евро и юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар и казахский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,6799 сома (снижение на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,25 сома, продажа — 100,25 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1105 сома (рост на 0,20 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,092 сома, продажа — 1,125 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1163 сома, продажа — 0,1870 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1655 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331621/
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