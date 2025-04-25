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Экономика

Куланакскую ГЭС введут в эксплуатацию в 2026 году

ОсОО «Производственное предприятие «Нарын» осуществляет проект по строительству ГЭС «Куланак» установленной мощностью 100 мегаватт. Площадка строительства располагается в 40 километрах на запад от города Нарына, 0,8 километра ниже слияния рек Нарын и Ат-Башы.

В целях максимального использования гидропотенциала реки Нарын и минимизации зоны затопления применяется следующая компоновка гидросооружений:
• плотина;
• водоприемник деривации;
• деривационный канал;
• напорный бассейн;
• здание ГЭС;
• отводящий канал.

Сообщается, что от водоприемника деривационный канал протяженностью 6,5 километра прокладывается по правому берегу реки до напорно-станционного узла.

В машинном зале ГЭС располагаются 4 гидроагрегата мощностью 25 мегаватт каждый, которые ежегодно будут производить до 450 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии.

Приоритетами проекта являются:
• первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на электроэнергию;
• переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
• укрепление энергетической безопасности страны;
• создание дополнительных мощностей для выполнения обязательств Кыргызстана по экспорту электроэнергии в Пакистан и Афганистан в рамках проекта CASA-1000.

Сейчас на ГЭС привлечено более 600 строителей. На 2025/2026 годы в фазе активного строительства планируется увеличение персонала до 1 тысячи человек.

пресс-службы Минэнерго
Фото пресс-службы Минэнерго. Куланакская ГЭС

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327332/
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