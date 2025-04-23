Борьба с неучтенным импортом принесла бюджету более 1 миллиарда сомов

Поступления в бюджет Кыргызстана увеличились на более чем 1 миллиард сомов за последние три месяца. Об этом сообщила Налоговая служба.

По словам ее главы Алмамбета Шыкмаматова, во время посещения пункта учета товаров вблизи контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка» на кыргызско-казахской границе это стало результатом усиления налогового администрирования и активной борьбы с ввозом неучтенного товара в рамках торговли со странами ЕАЭС.

«Борьба с ввозом неучтенного товара — это приоритетная задача, поставленная президентом, и находится под личным контролем председателя ГКНБ. Каждый сотрудник должен работать добросовестно и самоотверженно, пресекать любые попытки ввоза товаров вне правового поля», — подчеркнул он.

В рамках визита на КПП «Чон-Капка» глава налоговой ознакомился с техническим оснащением пунктов контроля, режимом перемещения грузов и функционированием автоматизированной системы «Сводный пост». Также уделено внимание условиям труда сотрудников и эффективности взаимодействия между контролирующими органами.