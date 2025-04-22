Евро достиг трехлетнего максимума после критики ФРС США

Курс евро вырос до самого высокого уровня с ноября 2021 года на фоне публичной критики Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Trading Economics.

Согласно данным издания, курс евро вырос на 1,5 процента и составил $1,15.

Эксперты объясняют рост курса европейской валюты ослаблением доллара США, вызванным обеспокоенностью инвесторов возможным вмешательством в независимость ФРС.

На фоне политического давления усилились спекуляции о пересмотре монетарной политики, что отразилось на настроениях участников рынка.