Экспорт яиц из Кыргызстана в Казахстан достиг 8,8 миллиона штук

За первые три месяца 2025 года Кыргызстан экспортировал 8 миллионов 812 тысяч куриных яиц в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го наблюдается значительное изменение в торговле яйцами:

экспорт куриных яиц увеличился на 8 миллионов 756 тысяч штук;

импорт, напротив, снизился на 10 миллионов 760 тысяч штук.

Отмечается, что на сегодня на территории республики не зафиксирован импорт куриных яиц из соседних стран.

Кроме этого, за три месяца этого года в КР импортировано 2,3 миллиона инкубационных яиц. Импорт осуществлялся из Турции, Узбекистана, России, Франции и Дании.