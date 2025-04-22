14:12
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Экономика

Экспорт яиц из Кыргызстана в Казахстан достиг 8,8 миллиона штук

За первые три месяца 2025 года Кыргызстан экспортировал 8 миллионов 812 тысяч куриных яиц в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го наблюдается значительное изменение в торговле яйцами:

  • экспорт куриных яиц увеличился на 8 миллионов 756 тысяч штук;

  • импорт, напротив, снизился на 10 миллионов 760 тысяч штук.

Отмечается, что на сегодня на территории республики не зафиксирован импорт куриных яиц из соседних стран.

Кроме этого, за три месяца этого года в КР импортировано 2,3 миллиона инкубационных яиц. Импорт осуществлялся из Турции, Узбекистана, России, Франции и Дании. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326934/
просмотров: 1683
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане увеличилось производство яиц
В 2024 году производство яиц и молока в Кыргызстане увеличилось
Фитнес-блогер съел 1 тысячу куриных яиц и рассказал, что изменилось в его теле
В ЕЭК подсчитали, сколько мяса, молочной продукции и яиц съели в странах ЕАЭС
В Кыргызстане для борьбы с контрабандой яиц создали мобильную группу
Крупнейшая птицефабрика открылась в Чуйской области
Кыргызстан с 3 сентября отменит запрет на импорт яиц
Снять запрет на импорт яиц планируют в Кыргызстане
Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан
В Кыргызстане предлагают запретить импорт куриных яиц на полгода
Популярные новости
Президент подписал указ о&nbsp;возвращении патентов. Что изменится для бизнеса Президент подписал указ о возвращении патентов. Что изменится для бизнеса
Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля
Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала
Рубль и&nbsp;доллар выросли. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля
Бизнес
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
24 апреля, четверг
14:12
Готовили теракт. Двое выходцев из Центральной Азии ликвидированы ФСБ в России Готовили теракт. Двое выходцев из Центральной Азии ликв...
13:58
С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем — вице-мэр
13:50
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
13:44
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
13:43
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане