14:12
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Экономика

Глава кабмина и представители Всемирного банка обсудили Камбаратинскую ГЭС-1

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Встреча состоялась в Вашингтоне на совещании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев выразил признательность Всемирному банку за многолетнее стратегическое партнерство и поддержку. Он отметил, что за последние три года в Кыргызстане наблюдается устойчивый экономический рост, достигший 9 процентов. Высокая экономическая активность способствует созданию новых рабочих мест, что является ключевым приоритетом кабмина и соответствует целям ВБ по сокращению бедности.

кабмина КР
Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев и Антонелла Бассани

Глава кабмина проинформировал о реализации масштабных структурных реформ, направленных на стимулирование деловой активности, поддержку стратегических отраслей, модернизацию инфраструктуры и улучшение инвестклимата. В частности, было отмечено проведение реформ по дебюрократизации и передаче госуслуг частному сектору через ГЧП и аутсорсинг для сокращения бюрократических барьеров и повышения доверия к госинститутам.

В качестве значимого достижения было подчеркнуто недавнее повышение кредитного рейтинга Кыргызстана агентством Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) до уровня «Б+» с прогнозом «Стабильный».

По словам Адылбека Касымалиева, это стало возможным благодаря высоким макроэкономическим показателям, стабильной фискальной политике, устойчивости госдолга и последовательной реализации реформ.

Ключевой темой переговоров стал проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Глава кабмина подчеркнул его стратегическую важность для энергетической безопасности Кыргызстана и всего региона.

Он отметил, что ГЭС станет одной из крупнейших в Центральной Азии, позволит экспортировать электроэнергию и значительно сократить выбросы углерода.

«Этот проект внесет существенный вклад в выполнение обязательств страны по Парижскому соглашению и будет способствовать реализации глобальной зеленой повестки», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В свою очередь вице-президент ВБ Антонелла Бассани дала высокую оценку сотрудничеству с Кыргызстаном. Она назвала проект Камбаратинской ГЭС-1 «прекрасным, преобразовательным проектом» для всего региона и подчеркнула, что он является одним из приоритетных для Всемирного банка.

Антонелла Бассани также поздравила главу кабмина с подписанием исторического соглашения по границе с Таджикистаном, назвав это важным шагом в укреплении региональной стабильности. Она выразила восхищение экономическим прогрессом Кыргызстана, высокой динамикой реформ и значительным продвижением проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Также Адылбек Касымалиев провел переговоры с управляющим директором по вопросам операционной деятельности Всемирного банка Анной Бьерде.

кабмина КР
Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев и Анна Бьерде

Особое внимание было уделено реализации стратегического проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что проект является безусловным приоритетом для Кыргызстана и имеет важное значение для энергетической безопасности всего региона Центральной Азии. Он сообщил, что правительство КР продолжает финансировать подготовительные работы из собственных средств, а актуализация ТЭО идет по графику и будет завершена в мае текущего года.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326886/
просмотров: 1852
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан Вашингтондо 389 миллион долларлык келишимге кол койду
Кыргызстан подписал соглашения на $389 миллионов в Вашингтоне
Кабмин төрагасы менен Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү Камбар-Ата ГЭС-1ди талкуулашты
Всемирный банк предоставит Кыргызстану $120 миллионов: на что пойдут средства
Глава кабмина расскажет американским корпорациям об инвестиционном потенциале КР
В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Адылбек Касымалиев примет участие в Весенних собраниях МВФ и Всемирного банка
Минкаб төрагасы Караколдогу объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты
Кабмин Түп районундагы бир катар объектилердин абалы менен таанышты
Глава кабмина проинспектировал строительство птицефабрики в Нарынской области
Популярные новости
Президент подписал указ о&nbsp;возвращении патентов. Что изменится для бизнеса Президент подписал указ о возвращении патентов. Что изменится для бизнеса
Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля
Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала
Рубль и&nbsp;доллар выросли. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля
Бизнес
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
24 апреля, четверг
13:58
С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем — вице-мэр С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем...
13:50
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
13:44
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
13:43
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
13:24
Главред «Апреля»: Будем работать и доказывать свою правоту в суде