Глава кабмина и представители Всемирного банка обсудили Камбаратинскую ГЭС-1

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Встреча состоялась в Вашингтоне на совещании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев выразил признательность Всемирному банку за многолетнее стратегическое партнерство и поддержку. Он отметил, что за последние три года в Кыргызстане наблюдается устойчивый экономический рост, достигший 9 процентов. Высокая экономическая активность способствует созданию новых рабочих мест, что является ключевым приоритетом кабмина и соответствует целям ВБ по сокращению бедности.

Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев и Антонелла Бассани

Глава кабмина проинформировал о реализации масштабных структурных реформ, направленных на стимулирование деловой активности, поддержку стратегических отраслей, модернизацию инфраструктуры и улучшение инвестклимата. В частности, было отмечено проведение реформ по дебюрократизации и передаче госуслуг частному сектору через ГЧП и аутсорсинг для сокращения бюрократических барьеров и повышения доверия к госинститутам.

В качестве значимого достижения было подчеркнуто недавнее повышение кредитного рейтинга Кыргызстана агентством Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) до уровня «Б+» с прогнозом «Стабильный».

По словам Адылбека Касымалиева, это стало возможным благодаря высоким макроэкономическим показателям, стабильной фискальной политике, устойчивости госдолга и последовательной реализации реформ.

Ключевой темой переговоров стал проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Глава кабмина подчеркнул его стратегическую важность для энергетической безопасности Кыргызстана и всего региона.

Он отметил, что ГЭС станет одной из крупнейших в Центральной Азии, позволит экспортировать электроэнергию и значительно сократить выбросы углерода.

«Этот проект внесет существенный вклад в выполнение обязательств страны по Парижскому соглашению и будет способствовать реализации глобальной зеленой повестки», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В свою очередь вице-президент ВБ Антонелла Бассани дала высокую оценку сотрудничеству с Кыргызстаном. Она назвала проект Камбаратинской ГЭС-1 «прекрасным, преобразовательным проектом» для всего региона и подчеркнула, что он является одним из приоритетных для Всемирного банка.

Антонелла Бассани также поздравила главу кабмина с подписанием исторического соглашения по границе с Таджикистаном, назвав это важным шагом в укреплении региональной стабильности. Она выразила восхищение экономическим прогрессом Кыргызстана, высокой динамикой реформ и значительным продвижением проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Также Адылбек Касымалиев провел переговоры с управляющим директором по вопросам операционной деятельности Всемирного банка Анной Бьерде.

Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев и Анна Бьерде

Особое внимание было уделено реализации стратегического проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что проект является безусловным приоритетом для Кыргызстана и имеет важное значение для энергетической безопасности всего региона Центральной Азии. Он сообщил, что правительство КР продолжает финансировать подготовительные работы из собственных средств, а актуализация ТЭО идет по графику и будет завершена в мае текущего года.