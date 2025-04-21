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Экономика

Выезд за границу разрешат при налоговой задолженности до 50 тысяч сомов

Налоговая служба планирует значительно упростить процедуру выезда за границу для граждан, имеющих налоговую задолженность. Порог, при котором будет применяться ограничение на выезд, предлагается поднять до 50 тысяч сомов. Об этом стало известно по итогам коллегии ведомства, где с инициативой выступил его председатель Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, действующий порядок часто создавал серьезные проблемы для граждан. Нередки были случаи, когда выезд задерживался из-за совсем незначительной задолженности — в пределах 2 тысяч сомов. Это приводило к срыву важных поездок, будь то лечение, учеба или деловые командировки.

Чтобы снять ограничение, гражданам приходилось проходить длительную бюрократическую процедуру: сначала оплатить задолженность в налоговом органе, затем получить там справку об отсутствии долга и только после этого обратиться к судебным исполнителям для снятия запрета на выезд. Весь процесс занимал не менее двух-трех дней.

Новая инициатива призвана устранить эти неудобства.

«Мы предлагаем не проверять задолженность до 50 тысяч сомов при пересечении границы. Все, что выше, — да, должно отслеживаться. А по мелким суммам пусть человек спокойно летит, особенно если речь о срочных и жизненно важных ситуациях», — пояснил глава Налоговой службы.

Более того, даже если у гражданина при проверке на границе обнаружится задолженность, процедуру также планируют упростить. Предлагается дать возможность оплатить долг прямо на месте с помощью QR-кода и продолжить поездку без лишних формальностей и потери времени.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326769/
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