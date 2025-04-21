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Экономика

Садыр Жапаров подписал поправки в Бюджетный кодекс. Что изменится?

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в бюджетный кодекс Кыргызской Республики». Документ был принят Жогорку Кенешем 13 марта 2025 года и вносит ряд изменений в управление государственными финансами. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон предусматривает следующие ключевые нововведения:

Новый вид госгарантий: вводится такой механизм обеспечения обязательств кыргызстанских компаний перед финансовыми организациями (включая международные и иностранные), как поручительство. Предоставлять его будет лицо, уполномоченное кабмином.

Учет нефинансовых активов в доходах: теперь в доходах республиканского бюджета будет учитываться стоимость нефинансовых активов (например имущества), поступивших государству в счет неналоговых доходов, если это предусмотрено отдельными решениями кабмина.

Финансирование доставки соцвыплат: в законе четко прописано, что из республиканского бюджета будут выделяться средства на покрытие расходов по доставке пенсий, пособий и компенсационных услуг, которые финансируются государством.

Счета для Стабфонда в комбанках: уполномоченный государственный орган получит право разрешать бюджетным учреждениям открывать счета в коммерческих банках в тех случаях, когда принимаются решения об использовании денежных средств стабилизационного фонда.

Уточнение по сокращению защищенных статей: подтверждается, что сокращать защищенные статьи бюджета (как правило, это зарплаты, соцвыплаты и другое) не допускается. Однако теперь четко прописаны исключения, когда это возможно:

  • при образовании вакансий в бюджетных учреждениях.

  • если приняты законы или другие акты, повлекшие изменение штатной численности.

  • в случае экономии средств, полученной в ходе исполнения бюджета.

Временное использование средств со спецсчетов: допускается временное изъятие средств, накопленных на специальных счетах, для финансирования расходов республиканского бюджета. Важное условие – эти средства должны быть возвращены позже. Порядок такого изъятия и возврата установит кабмин.

Повышение прозрачности местных бюджетов: на органы местного самоуправления (мэрии, айыл окмоту) возлагается обязанность публиковать информацию о местных бюджетах. В течение 15 дней после утверждения (или одобрения) они должны размещать на своих информационных досках, официальных сайтах, страницах в соцсетях и через другие средства коммуникации:

  • проекты местных бюджетов;

  • утвержденные местные бюджеты;

  • годовые отчеты об исполнении местных бюджетов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326766/
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