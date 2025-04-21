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Экономика

ГНС: В первом квартале 2025 года план по сборам перевыполнен на 5,3 миллиарда

Налоговая служба подвела итоги первого квартала 2025 года. По словам главы ведомства Алмамбета Шыкмаматова, в первом квартале собрано более 82 миллиардов 966 миллионов сомов налогов и страховых взносов.

Плановые показатели перевыполнены на 5,3 миллиарда сомов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 17,5 миллиарда сомов. Из общей суммы 63,8 миллиарда сомов составили налоги и сборы, 19,1 миллиарда сомов — страховые взносы.

«Несмотря на то что были скептики, которые прогнозировали, что отмена ЭТТН и дополнительные льготы налогоплательщикам скажутся на показателях по налогам и страховым взносам, Налоговая служба не только выполнила, но и перевыполнила плановые показатели. Это наглядное подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.

Он отметил, что подобный результат стал возможен благодаря повышению эффективности налогового администрирования, а также внедрению цифровых решений.

«Мы активно работали над выводом бизнеса из тени, усилили анализ и мониторинг всех секторов экономики. Отдельно отмечу положительный эффект от цифровизации налоговых процедур — это уже не просто проекты, а реальные инструменты, которые приносят результат», — добавил он.

В то же время руководитель службы акцентировал внимание на ряде проблемных моментов, связанных с деятельностью отдельных территориальных налоговых органов, и предостерег о персональной ответственности.

В частности, были отмечены недостаточная эффективность работы по взысканию и сокращению задолженности по налогам и страховым взносам, низкое качество проводимых проверок, а также слабое взаимодействие с местными органами власти и другими государственными структурами в вопросах налогового администрирования.

«К допустившим низкие результаты по тем или иным задачам, а также в отношении тех, кто проявляет халатность, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Также на коллегии подчеркнута необходимость дальнейшего внедрения цифровых решений, усиления аналитического подхода в администрировании налогов и укрепления доверия между налоговыми органами, налогоплательщиками и бизнес-сообществом.

пресс-службы Налоговой службы
Фото пресс-службы Налоговой службы. Коллегия

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326761/
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