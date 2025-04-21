Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала

«География — это судьба». Известная фраза Наполеона Бонапарта абсолютно справедлива по своему содержанию. Каждая страна в зависимости от своего расположения имеет свои, предопределенные географией особенности, диктующие вектор ее развития. Но бывают исторические перекрестки, когда судьба страны может измениться и, казалось бы, не самая перспективная география открывает «окно возможностей».

Кыргызстан расположен в самом центре Евразийского материка. Однако, несмотря на такое стратегическое положение, страна долгие годы оставалась в логистическом, а следовательно, и в геополитическом тупике.

Сегодня в условиях глобальной трансформации транспортных и экономических связей перед Кыргызстаном открывается исторический шанс: география и политика впервые начинают работать в унисон, и карта и компас мировой логистики все чаще указывают на Кыргызскую Республику не как на окраину, а как на перекресток глобальных интересов.

Европейская поддержка нового евразийского транзита

В прошлом году в Брюсселе прошел инвестиционный форум Global Gateway с участием стран ЕС, Центральной Азии, Кавказа и Турции. Особое внимание было уделено Среднему коридору — Транскаспийскому маршруту, соединяющему Китай, Центральную Азию и Европу.

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о готовности ЕС инвестировать 20 миллиардов евро, а к 2027 году мобилизовать до 300 миллиардов евро на развитие инфраструктуры.

В первых числах апреля 2025 года в Самарканде, на первом саммите ЕС — Центральная Азия, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 12 миллиардов евро для региона в рамках Global Gateway.

Среди приоритетов — транспорт, критическое сырье, зеленая энергетика и цифровизация.

Очевидно, что европейцы готовы вкладываться в логистику, и у Кыргызстана благодаря своему географическому положению есть реальный шанс стать естественным мостом между китайским и европейским промышленным поясом.

Логистические инициативы и запуск строительства

В феврале 2025 года в Гамбурге прошел форум «Новые маршруты — новые рынки». На нем кыргызская делегация во главе с министром транспорта Абсаттаром Сыргабаевым презентовала основные логистические инициативы страны. Ключевым проектом, привлекшим внимание всех участников форума, стал проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан (ККУ).

Решение о строительстве дороги принималось долго и непросто. Однако 6 июня 2024 года в Пекине все-таки было подписано межправительственное соглашение о строительстве магистрали. А уже 27 декабря 2024 года в Джалал-Абаде состоялся официальный запуск строительства при участии президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и делегаций Китая и Узбекистана.

Фото пресс-службы президента КР. Официальный запуск строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в селе Тош-Кутчу Джалал-Абадской области. 27 декабря 2024 года.

Общая протяженность железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан составляет 523 километра. Из них 165 километров приходятся на территорию Китая, 305 километров — на территорию Кыргызстана и 53 километра — на территорию Узбекистана.

С инженерной точки зрения самый сложный участок маршрута будет проложен по кыргызской земле, где нужно будет построить 42 моста, 25 тоннелей и около 20 железнодорожных станций.

Общая ориентировочная стоимость проекта — $8 миллиардов. Из этой суммы на кыргызский участок дороги планируется потратить $5 — 6.5 миллиарда.

Ожидается, что после запуска ККУ грузопоток по этому железнодорожному маршруту к 2030 году составит до 800 тысяч TEU и до 20 миллионов тонн грузов ежегодно. Реализация этого масштабного проекта сократит сроки доставки грузов с 30–40 до 7–10 дней и существенно снизит транспортные затраты. А бюджет Кыргызстана получит $200–300 миллионов в год.

Кыргызстан: от транзита к узловому звену новой оси

Если ранее маршрут ККУ воспринимался как часть Среднего коридора Китай — Кавказ — Европа, то сегодня он выдвигается в центр новой евразийской логики — Cевер — Юг.

В условиях санкций против России, торговой войны Трампа, геополитических рисков морских маршрутов через Малаккский, Ормузский и Суэцкий проливы на первый план выходит континентальная ось Север — Юг. Здесь Кыргызстан превращается из транзитной территории в ключевое связующее звено между Китаем, Индостаном и Ближним Востоком, а железнодорожная магистраль через Кыргызстан и Центральную Азию, с выходом к Индийскому океану, Южной Азии и Ближнему Востоку, становится не просто транспортным маршрутом, но важным элементом стратегической безопасности КНР и ключом к ее устойчивому выходу на глобальные рынки, в том числе и в Африку.

Север – Юг: от российской модели к евразийской архитектуре

Традиционно маршрут Север — Юг трактовался как российская инициатива — через Каспий, Кавказ или Туркменистан. Сегодня формируется новая евразийская сеть, в которую Кыргызстан вписывается как самостоятельный геоэкономический игрок.

Смысл нового приоритета заключается в следующем: маршрут ККУ способен связать западный и внутренний Китай с рынками Индостана — Индии, Пакистана, Бангладеш, а также со странами Ближнего Востока.

Этот макрорегион охватывает более двух миллиардов потребителей и становится новым эпицентром мировой экономической динамики.

Таким образом, Кыргызстан перестает быть просто транзитным коридором и превращается в узловое звено новой евразийской артерии — сухопутного моста между Севером и Югом континента.

Различие между подходами Восток — Запад и Север — Юг не только логистическое, но и геополитическое. В первом случае Кыргызстан — лишь альтернатива на маршруте между Китаем и Европой. Во втором — незаменимое связующее звено между двумя центрами мирового роста, обладающее собственной политической и экономической ценностью.

Кыргызстан как сухопутный Суэц XXI века

Между Китаем и Южной Азией лежат природные барьеры: Гималаи, Памир, Тибет, Индикуш, Тянь-Шань. Эти горные массивы веками разделяли цивилизации.

Кыргызстан становится единственным сухопутным логистическим коридором, способным обойти эти барьеры. Как Суэцкий канал связал в свое время Европу и Индию, так и маршрут через Кыргызстан может соединить две крупнейшие экономические и демографические силы XXI века — Китай и Южную Азию, создав сухопутный эквивалент Суэца в самом центре Евразии.

Преимущества и эффекты реализации

По данным на 2023 год, товарооборот между Китаем и Индией достиг $136.2 миллиарда, грузопоток — свыше 40 миллионов тонн, с прогнозом роста до 60–70 миллионов тонн к 2030 году.

Для Кыргызстана проект ККУ безусловно выгоден во всех отношениях. Только от транзита по маршруту Север — Юг страна, по самым скромным расчетам, получит еще сотни миллионов долларов в год, плюс более 10 тысяч новых рабочих мест, новые логистические кластеры, индустриальные хабы и СЭЗ вдоль всего маршрута. Кроме того, железная дорога даст 2–3 процента роста ВВП ежегодно.

Что необходимо для реализации потенциала?

Еще один важный аспект, который необходимо решить, — это включение Афганистана в евразийские транспортные сети. Без него проект Север — Юг останется неполным.

Для того чтобы своевременно «прыгнуть» в открывшееся «окно возможностей», Кыргызстану необходимо сформировать дипломатическую коалицию с Китаем, Узбекистаном, Индией, Ираном и странами Залива и активно участвовать в инициативах Global Gateway, INSTC, Belt and Road. Также следует уже сейчас начинать работу над гармонизацией национального законодательства с международными нормами транзита и обеспечением таможенной совместимости и цифровой прослеживаемости грузов.Кроме того, нужно работать над инфраструктурными проектами по маршруту железной дороги и привлекать инвестиции, технологии и логистических операторов.

Мирный, интегрированный Афганистан — это не только политическая цель, но и геоэкономический катализатор, от которого зависит устойчивость всего региона.

Резюмируя, можно уверенно утверждать, что с запуском проекта железной дороги по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан Кыргызская Республика перестает быть лишь географическим мостиком — она становится структурным элементом новой евразийской архитектуры. Так же, как Суэц и Панама изменили карту морей, железная дорога через Кыргызстан способна изменить карту континентальной торговли Евразии.

Исторические возможности не ждут. Будущее уже стучится в дверь. Осталось только ее открыть.

Автор: Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия О.Ч. Текебаев.