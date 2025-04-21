Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля

Официальные курсы российского рубля и тенге за сутки повысились, тогда как курсы доллара США, евро и китайского юаня снизились.

Доллар США

Официальный курс Национального банка — 87,1000 сома (снижение — 0,15 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,74 сома, продажа — 87,24 сома.

Евро

Официальный курс Нацбанка — 99,0458 сома (снижение — 0,21 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,96 сома, продажа — 99,94 сома.

Российский рубль

Официальный курс НБ КР — 1,0659 сома (рост — 1,10 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,045 сома, продажа — 1,083 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Национального банка — 0,1670 сома (рост — 0,24 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1153 сома, продажа — 0,1856 сома.

Китайский юань