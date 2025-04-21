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Экономика

Трамп приостановил введение пошлин после переговоров с Минфином и Минторгом

Президент США приостановил введение экономических пошлин после разговора с главами Министерства финансов Скоттом Бессентом и Министерства торговли Говардом Лютником. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что главы министерств убеждали Дональда Трампа приостановить агрессивный тарифный план, однако его торговый советник Питер Наварро настаивал на сохранении пошлин. После разговора с Бессентом и Лютником глава Белого дома опубликовал пост на своей странице в cоцсети Truth Social, где сообщил, что принял решение приостановить действие некоторых пошлин.

Напомним, фондовые рынки рухнули после вступления в силу 2 апреля нескольких торговых пошлин Дональда Трампа, что вызвало сильную обеспокоенность в Белом доме.

Также сообщается, что торговый советник главы государства Питер Наварро не поставлен в известность о разговоре между президентом США и главами министерств.

9 апреля Дональд Трамп заявил, что откладывает огромные пошлины на импорт из примерно 60 стран на 90 дней: вместо них для всех, кроме Китая, будут действовать «базовая» пошлина в 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.

Торговую войну с КНР глава Белого дома намерен продолжить: пошлины на китайский импорт объявлены в размере 125 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326695/
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