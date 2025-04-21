Кыргызстан остается в тройке основных поставщиков новых автомобилей в Россию

В Россию в первом квартале 2025 года ввезено 71,9 тысячи новых автомобилей. Об этом на форуме автобизнеса FinAuto — 2025 сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По его словам, это на 66 процентов меньше показателя за аналогичный период 2024-го.

Чаще всего на российский рынок машины завозили из следующих стран:

Китай (85,3 процента);

Кыргызстан (5,1 процента);

Беларусь (3,9 процента);

Казахстан (1,3 процента);

Южная Корея (1,1 процента);

Япония (0,6 процента);

Грузия (0,6 процента);

Германия (0,5 процента);

другие (1,6 процента).

Больше всего на российский рынок в этом году поставили автомобилей китайских марок Changan и Omoda. Какие модели в списке лидеров, аналитики не уточняют.