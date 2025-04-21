Кыргызстан остается в тройке основных поставщиков новых автомобилей в Россию

В Россию в первом квартале 2025 года ввезено 71,9 тысячи новых автомобилей. Об этом на форуме автобизнеса FinAuto — 2025 сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
По его словам, это на 66 процентов меньше показателя за аналогичный период 2024-го.
Чаще всего на российский рынок машины завозили из следующих стран:
- Китай (85,3 процента);
- Кыргызстан (5,1 процента);
- Беларусь (3,9 процента);
- Казахстан (1,3 процента);
- Южная Корея (1,1 процента);
- Япония (0,6 процента);
- Грузия (0,6 процента);
- Германия (0,5 процента);
- другие (1,6 процента).
Больше всего на российский рынок в этом году поставили автомобилей китайских марок Changan и Omoda. Какие модели в списке лидеров, аналитики не уточняют.