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Экономика

Кыргызстан остается в тройке основных поставщиков новых автомобилей в Россию

В Россию в первом квартале 2025 года ввезено 71,9 тысячи новых автомобилей. Об этом на форуме автобизнеса FinAuto — 2025 сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По его словам, это на 66 процентов меньше показателя за аналогичный период 2024-го.

Чаще всего на российский рынок машины завозили из следующих стран:

  • Китай (85,3 процента);
  • Кыргызстан (5,1 процента);
  • Беларусь (3,9 процента);
  • Казахстан (1,3 процента);
  • Южная Корея (1,1 процента);
  • Япония (0,6 процента);
  • Грузия (0,6 процента);
  • Германия (0,5 процента);
  • другие (1,6 процента).

Больше всего на российский рынок в этом году поставили автомобилей китайских марок Changan и Omoda. Какие модели в списке лидеров, аналитики не уточняют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326685/
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