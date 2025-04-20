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Экономика

За последние десять лет Кыргызстан и ЕБРР подписали 40 инвестиционных проектов

За последние десять лет Кыргызстан и Европейский банк реконструкции и развития подписали 40 соглашений по проектам государственных инвестиций на общую сумму $369,09 миллиона.

Из этого объема около 62 процентов — кредиты, а 38 процентов — гранты.

При этом 41 процент денежных средств от общего объема инвестиций направлен на финансирование
24 проектов по водоснабжению. В транспортную инфраструктуру инвестировано 32 процента финансов, а в энергетику — 16 процентов.

Два из крупнейших проектов касаются реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги ($52 миллиона) и программы «Зеленые города» для Бишкека ($33 миллиона).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326671/
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