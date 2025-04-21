Уровень государственного долга в Кыргызстане снижается. Об этом говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития.

Согласно данным аналитиков, уровень госдолга страны сокращается за счет быстрого роста ВВП и укрепления курса сома.

По итогам 2024 года его уровень снизился на 4,4 процентных пункта — до 37,6 процента ВВП при номинальном росте на 2,2 процента.

Основное снижение обеспечил внешний долг (-5,3 процентных пункта — до 25,8 процента ВВП). При этом внутренний долг вырос на 0,9 процентных пункта — до 11,7 процента ВВП.

«Объем размещения государственных казначейских облигаций сократился на 17,6 процента, но все равно значительно (в 2,5 раза) превышает средний уровень последних лет», — отмечают аналитики ЕФСР.