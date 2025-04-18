Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госзакупки

Эксперты Минфина РФ представили подробный доклад о мерах стимулирования государственных зеленых закупок в мире и возможностях применения данных инструментов в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР по итогам семинара.

По ее данным, в ходе дискуссии участники обсудили различные меры по совершенствованию политики и нормативно-правовой базы зеленого финансирования.

«Особый интерес вызвали подходы к стимулированию государственных зеленых закупок, включая финансовые, организационно-процессуальные и репутационные меры поддержки (например оценка и выбор лучшего поставщика в рамках премий или конкурсов)», — говорится в сообщении.

Директор департамента государственных закупок (ДГЗ) при Минфине КР Омурбек Сабиров также сообщил, что ведется работа над совершенствованием официального портала государственных закупок КР и вносятся изменения в соответствующее законодательство.

Напомним, что утверждена Программа двустороннего сотрудничества между министерствами финансов Кыргызстана и Российской Федерации.