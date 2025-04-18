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Экономика

Бакыт Торобаев рассказал фермерам, как работают льготные кредитные программы

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Таласскую область провел совещание с акимами районов и главами айыл окмоту. На заседании представлена информация о льготных государственных кредитах для фермеров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В частности представлена подробная информация о проекте «Финансирование сельского хозяйства — 13», охватывающем растениеводство, животноводство, водосберегающие технологии и финансирование объединенных товаропроизводителей.

Особое внимание уделено запущенному с 2025 года проекту «Финансирование объединенных товаропроизводителей» (ФОТП). Его целью является стимулирование укрупнения мелкотоварного производства и оказание господдержки объединенным товаропроизводителям через доступные льготные кредиты. Проект рассчитан на пять лет (60 месяцев) и финансируется из республиканского бюджета, а также госбанками.

Согласно условиям ФОТП:

  • объединенные товаропроизводители, занимающиеся животноводством и растениеводством, могут получить кредиты до 25 миллионов сомов под 6 процентов годовых на срок до 60 месяцев;

  • предприятия перерабатывающей промышленности, создавшие кластерные объединения с объединениями товаропроизводителей, могут получить до 150 миллионов сомов под 6 процентов на 60 месяцев;

  • хозяйствующие субъекты, занимающиеся высокоэффективными и ресурсосберегающими технологиями (капельное орошение, дождевание), тепличным хозяйством, лизингом сельхозтехники и животных, созданием машинно-тракторных станций (МТС) и при этом образовавшие объединенные общества, могут получить до 50 миллионов сомов на залоговой основе под 6 процентов на 60 месяцев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326538/
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