Бакыт Торобаев рассказал фермерам, как работают льготные кредитные программы

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Таласскую область провел совещание с акимами районов и главами айыл окмоту. На заседании представлена информация о льготных государственных кредитах для фермеров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В частности представлена подробная информация о проекте «Финансирование сельского хозяйства — 13», охватывающем растениеводство, животноводство, водосберегающие технологии и финансирование объединенных товаропроизводителей.

Особое внимание уделено запущенному с 2025 года проекту «Финансирование объединенных товаропроизводителей» (ФОТП). Его целью является стимулирование укрупнения мелкотоварного производства и оказание господдержки объединенным товаропроизводителям через доступные льготные кредиты. Проект рассчитан на пять лет (60 месяцев) и финансируется из республиканского бюджета, а также госбанками.

Согласно условиям ФОТП: