15:09
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

Переход на приложение «Мой свет» позволил сэкономить 10 миллионов сомов

Мобильное приложение «Мой свет» достигло отметки в более чем 3 миллиона скачиваний. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.

На сегодняшний день, благодаря приложению «Мой свет» 98 процентов бытовых потребителей обеспечены электронными квитанциями. Выдача бумажных квитанций прекращена, что, по данным НЭСК, позволило сэкономить 44 тонны бумаги, или 10,2 миллиона сомов.

Основные функции приложения включают:

  • получение и просмотр счетов за электроэнергию в электронном виде;

  • отображение информации о потреблении (количество киловатт-часов, сумма к оплате, сроки);

  • возможность добавления и управления несколькими лицевыми счетами;

  • получение уведомлений о плановых работах, задолженностях, переплатах и других событиях;

  • быстрый доступ к официальному сайту НЭСК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326519/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
В КР проводят противопаводковые мероприятия на энергообъектах
В Кыргызстане планируют построить шесть подстанций в 2025 году
На 10 миллиардов сомов продано акций НЭСК на Кыргызской фондовой бирже
В ОАО «НЭСК» новый первый заместитель генерального директора
В Бишкеке отремонтируют оборудование на 14 высоковольтных подстанциях
НЭСК отремонтирует 23 подстанции в Чуйской области. Возможно отключение света
НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов
В Кыргызстане до конца 2025-го установят 500 тысяч «умных» счетчиков. Бесплатно
Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали
Министерство финансов увеличило объем пакета в НЭСК
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
18 апреля, пятница
15:08
В городе Ош уничтожено 18 тысяч тонн испорченного риса из США В городе Ош уничтожено 18 тысяч тонн испорченного риса...
15:06
Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
14:58
Бакыт Торобаев рассказал фермерам, как работают льготные кредитные программы
14:56
Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут периодически перекрывать до 5 мая
14:44
Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госзакупки