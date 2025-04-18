Переход на приложение «Мой свет» позволил сэкономить 10 миллионов сомов

Мобильное приложение «Мой свет» достигло отметки в более чем 3 миллиона скачиваний. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.
На сегодняшний день, благодаря приложению «Мой свет» 98 процентов бытовых потребителей обеспечены электронными квитанциями. Выдача бумажных квитанций прекращена, что, по данным НЭСК, позволило сэкономить 44 тонны бумаги, или 10,2 миллиона сомов.
Основные функции приложения включают:
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получение и просмотр счетов за электроэнергию в электронном виде;
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отображение информации о потреблении (количество киловатт-часов, сумма к оплате, сроки);
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возможность добавления и управления несколькими лицевыми счетами;
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получение уведомлений о плановых работах, задолженностях, переплатах и других событиях;
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быстрый доступ к официальному сайту НЭСК.