Переход на приложение «Мой свет» позволил сэкономить 10 миллионов сомов

Мобильное приложение «Мой свет» достигло отметки в более чем 3 миллиона скачиваний. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.

На сегодняшний день, благодаря приложению «Мой свет» 98 процентов бытовых потребителей обеспечены электронными квитанциями. Выдача бумажных квитанций прекращена, что, по данным НЭСК, позволило сэкономить 44 тонны бумаги, или 10,2 миллиона сомов.

Основные функции приложения включают: