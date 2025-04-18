В странах ЕАЭС усилят контроль за безопасностью детских товаров. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

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По ее данным, министр ЕЭК Валентин Татарицкий на Конгрессе индустрии детских товаров в Москве напомнил, что продукция для самых маленьких должна быть самой безопасной на рынке.

Он призвал пересмотреть технические регламенты ЕАЭС с учетом новых технологий и рисков для психики и развития детей. Сейчас в союзе действуют документы по безопасности игрушек, одежды, аттракционов и детских площадок, но этого недостаточно.

Эксперты напомнили: при покупке важно обращать внимание на материал, запах, форму и даже цвет игрушки — все это влияет на восприятие ребенка.