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Экономика

В Таласе открыли новые скотобойню и предприятие по переработке пуха

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев совершил рабочую поездку в Таласскую область, где принял участие в церемониях открытия нескольких значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В селе Шумкар-Уя Таласского района состоялось открытие нового двухэтажного здания айыл окмоту, построенного за 58 миллионов сомов из местного бюджета.

Выступая на церемонии, Бакыт Торобаев подчеркнул, что в рамках административно-территориальной реформы идет укрупнение айыльных аймаков и городов с целью оперативного и качественного решения вопросов местных жителей, повышения доступности и качества услуг, а также ответственности органов местной власти.

В селе Кенеш того же района он принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство детского сада на 75 мест. Стоимость объекта составляет 75 миллионов сомов, также финансируется из местного бюджета. Зампред кабмина отметил положительные сдвиги в экономике страны, позволяющие реализовывать такие социальные проекты.

В айыльном аймаке Чон-Алыш открыто предприятие по убою скота. Отмечается, что государство поддерживает инициативы по строительству современных скотобоен, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, что является важным шагом в укреплении продовольственной безопасности.

Кроме того, в селе Кок-Кашат Бакыт Торобаев принял участие в открытии предприятия по переработке пуха. Запуск этого небольшого предприятия, способного перерабатывать до 500 килограммов сырья в день, позволит фермерам получать дополнительный доход, так как шерсть тонкорунных овец в последние годы не ценилась и не перерабатывалась. Предприятие также обеспечит местных жителей новыми рабочими местами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326441/
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