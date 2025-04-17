Евросоюз отказался от введения санкций на российский сжиженный природный газ

Европейские чиновники отказались от идеи запрета на импорт российского СПГ в будущих пакетах санкций из-за сопротивления властей некоторых стран и неопределенности относительно альтернативных источников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Вместо санкций Еврокомиссия планирует разработать дорожную карту, которая позволит к 2027 году положить конец зависимости блока от российских энергоносителей. План должен быть представлен в начале мая, но пока подробностей мало, пишет агентство.

Ожидается, что 17-й пакет санкций объявят в июне, хотя, как отмечает Reuters, работа над новыми ограничениями продвигается медленно.

Евросоюз хочет использовать закупки СПГ как рычаг давления на переговорах с США по снижению пошлин. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет, чтобы Европейский союз закупал больше американского газа. Однако Штаты все еще не изложили свои требования к ЕС для заключения соглашения по пошлинам.

«Евросоюз выполняет свою часть работы. Теперь Соединенным Штатам необходимо определить свою позицию. Как и любые переговоры, это должна быть улица с двусторонним движением», — говорится в заявлении главы комитета ЕС по торговле после переговоров с американским представителем.

Еврокомиссия не только не хочет рисковать потерей российского СПГ и тем самым потерей рычагов давления на переговорах о пошлинах, но и опасается новой зависимости от США, которые являются третьим по объемам поставок экспортером газа в Европейский союз после России и Норвегии, подчеркивает Reuters.