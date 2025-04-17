Счетная палата выявила нарушения на 19 миллионов сомов в ОАО «Кыргызиндустрия»

Сегодня на очередном заседании совета Счетной палаты рассмотрен отчет по аудиту открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба СП КР.

По данным аудитора Счетной палаты Пардаали Батирова, основной целью создания ОАО «Кыргызиндустрия» являются модернизация промышленности и обеспечение эффективного управления хозяйственными обществами с участием государства.

«В рамках деятельности компании создано 57 дочерних предприятий в форме ОсОО. Согласно отчету, в 2023 году прибыль поступила только от шести дочерних предприятий на 8,3 миллиона сомов, а в 2024-м — от четырех дочерних предприятий на 56,5 миллиона.

По результатам аудита деятельности ОАО «Кыргызиндустрия» и его дочерних предприятий за указанный период выявлены многочисленные несоответствия и нарушения финансовой дисциплины на более чем 19 миллионов сомов.

В частности, выявлены следующие финансовые нарушения:

необоснованные выплаты зарплаты — 1 миллион 391,2 тысячи сомов;

недостача наличных средств и товарно-материальных ценностей — 911 тысяч сомов;

неотчитанные подотчетные суммы — 708,7 тысячи сомов;

дополнительные начисления доходов в Соцфонд — 692,9 тысячи сомов;

нарушения налогового законодательства — 291,4 тысячи сомов;

реализация продукции ниже себестоимости — 977,7 тысячи сомов;

завышение объемов выполненных капитальных ремонтных работ — 7 миллионов 371,7 тысячи сомов;

занижение доходов — 3 миллиона 985,6 тысячи сомов;

нарушения в бухгалтерском учете и отчетности — 2 миллиона 711,8 тысячи сомов.

Кроме того, аудит выявил ряд процедурных нарушений, связанных с закупками, сдачей имущества в аренду и управлением уставным капиталом. Также зафиксированы случаи необоснованных авансовых платежей подрядным организациям, неэффективного использования средств и роста дебиторской и кредиторской задолженности.