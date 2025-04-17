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Экономика

Реформа Нацстаткома: сбор данных станет цифровым

На заседании межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы 15 апреля 2025 года, прошедшем под председательством главы кабмина Адылбека Касымалиева, был утвержден пакет предложений по реформированию системы официальной статистики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Инициативы, представленные Министерством юстиции, направлены на системное упрощение и цифровую трансформацию процедур в Национальном статистическом комитете.

В ходе второго заседания комиссии особое внимание было уделено национальной системе официальной статистики, играющей ключевую роль в принятии управленческих решений и разработке госполитики.

Были утверждены следующие ключевые предложения по реформированию Нацстаткома:

  • Сокращение количества форм статистической отчетности: количество форм будет уменьшено с 257 до 137, что призвано значительно снизить административную нагрузку на респондентов (в первую очередь бизнес и госорганы) и повысить оперативность обработки информации.

  • Запрет на повторный сбор данных: устанавливается запрет на сбор данных, которые уже содержатся в государственных информационных системах, включая систему «Тундук». Это устранит дублирующие запросы и внедрит принцип «один раз и навсегда».

  • Реструктуризация регионального управления статистикой: предусмотрено упразднение областных управлений статистики с переходом к централизованной модели и обеспечением всех функций в цифровом формате.

  • Полный переход к электронному взаимодействию: запланирован полный переход на электронное взаимодействие со всеми респондентами и пользователями данных, включая автоматизированный сбор, обработку и публикацию, до конца 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326341/
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