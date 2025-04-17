Реформа Нацстаткома: сбор данных станет цифровым

На заседании межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы 15 апреля 2025 года, прошедшем под председательством главы кабмина Адылбека Касымалиева, был утвержден пакет предложений по реформированию системы официальной статистики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Инициативы, представленные Министерством юстиции, направлены на системное упрощение и цифровую трансформацию процедур в Национальном статистическом комитете.

В ходе второго заседания комиссии особое внимание было уделено национальной системе официальной статистики, играющей ключевую роль в принятии управленческих решений и разработке госполитики.

Были утверждены следующие ключевые предложения по реформированию Нацстаткома: