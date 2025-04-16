С сегодняшнего дня отдельные категории налогоплательщиков в Кыргызстане освобождены от обязанности подавать Единую налоговую декларацию (ЕНД).

Как сообщает Налоговая служба, речь идет о физических лицах, работающих по патенту, индивидуальных предпринимателях, занятых в торговле и фермерском хозяйстве, а также о налогоплательщиках, работающих в зонах с особым режимом, таких как рынки «Дордой» и «Кара-Суу». Кроме того, от подачи ЕНД освобождаются крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица.

Изменения направлены на снижение административной нагрузки и связаны с внедрением цифровых технологий и автоматизации налогового администрирования. Это позволяет получать необходимые сведения о налогоплательщиках без их участия в заполнении деклараций.

«Это решение направлено на снижение административной нагрузки, повышение доверия граждан к налоговой системе и упрощение взаимодействия с государственными органами», — отметил зампредседателя ГНС Кубанычбек Ысабеков.

Кто освобождается от подачи ЕНД (до 1 мая):

индивидуальные предприниматели со ставками единого налога 0, 0,1, 0,5 и 1 процент, занимающиеся торговлей на рынках и фермерским хозяйством;

налогоплательщики в зонах особого режима (рынки «Дордой» и «Кара-Суу»);

все налогоплательщики, работающие по патенту;

крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.

Кто обязан подавать ЕНД: