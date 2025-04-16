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Экономика

Деловой нетворкинг в Бишкеке: как наставничество помогает развитию бизнеса

В Бишкеке прошла встреча-нетворкинг под названием «Наставничество: ключ к росту бизнеса» с участием представителей крупных бизнес-ассоциаций, успешных предпринимателей и участников менторских программ Европейского банка реконструкции и развития — «Женщины в бизнесе» и «МикроМентор».

В рамках мероприятия были представлены инструменты поддержки бизнеса от ЕБРР: финансирование, консультации и бизнес-диагностика по вопросам стратегии, цифровизации и маркетинга. Особый интерес вызвали выступления опытных предпринимателей в формате TEDx.

С приветственным словом выступил управляющий директор отдела коммуникаций ЕБРР Ричард Портер. Он напомнил, что программа «Женщины в бизнесе» действует в Кыргызстане с 2020 года при поддержке инициативы We-Fi и правительства Швейцарии. За это время подано более тысячи заявок, сформировано свыше 100 пар менторов и подопечных.

По словам Ричарда Портера, 52 процента участниц вышли на новые рынки, 72 процента расширили ассортимент продукции, а 79 процентов увеличили продажи.

Также была презентована международная онлайн-платформа «МикроМентор», объединяющая более 400 тысяч предпринимателей из 179 стран. Как отметила консультант проекта Махабат Жакеева, платформа предоставляет возможность найти наставника и в любой момент консультироваться с ним в удобном формате.

Неформальная часть мероприятия включала модный показ изделий участниц программы «Женщины в бизнесе» из сферы легкой промышленности, а также выставку образовательных платформ, цифровых решений и отечественной продукции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326206/
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