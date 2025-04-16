Бизнес-миссия компаний из Рязани хочет наладить сотрудничество с Кыргызстаном

Бизнес-миссия компаний из российского города Рязани прибыла в Кыргызстан для налаживания сотрудничества. Об этом сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что в Бишкеке приехали восемь производителей, заинтересованных в экспорте в республику: фабрика «Конфеста», компании «Медителл», «Спорт Комплект», «Агромарт», «Комфур», «Римвуд Про», ТД «Виенто», ИП Елена Полякова.

По словам зампредседателя правительства Рязанской области Юлии Шваковой, предприниматели проводят переговоры на бирже контактов, посещают производственные площадки предприятий КР.

Предприниматели региона также участвуют в ведущей строительной и инженерной выставке KyrgyzBuild-2025. В Бишкеке представлены Ряжский авторемонтный завод, предприятия «Агромарт», «Точинвест», «ИПРо», «Денекс».

«Сегодня Кыргызстан является для нас надежным партнером, и отношения региона с республикой продолжают активно развиваться. Основа рязанского экспорта в страну — пластмассы и изделия из них, стекло, механические устройства, изделия из битума, минеральное топливо и нефтепродукты, а киргизский импорт — это преимущественно пищевые продукты (злаки, морепродукты, сахар и кондитерские изделия), одежда, оптика. Рассчитываем на новые соглашения, которые станут точкой роста для наших предприятий», — отметила Юлия Швакова.