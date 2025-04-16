Экономика Кыргызстана набирает обороты. Итоги первого квартала 2025 года

Объем валового внутреннего продукта за январь — март этого года, по предварительной оценке, составил 329,1 миллиарда сомов, что на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными данными в сомах.

Структура ВВП за первые три месяца года выглядит следующим образом: на долю сферы услуг приходится 51 процент, отрасли товарного производства занимают 31,5 процента, а налоги на продукты составляют 17,5 процента.

Промышленность

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 43 процента;

фармацевтической продукции — на 41,7 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 29,9 процента;

химической продукции — на 8,5 процента;

основных металлов — на 3,2 процента;

очищенных нефтепродуктов — в 1,9 раза;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — в 1,7 раза.

Промышленный сектор Кыргызстана в первом квартале 2025 года показал уверенный рост. Основной вклад внесло значительное увеличение производства:

В то же время отмечается снижение объемов в текстильном производстве и производстве одежды (на 12,1 процента), а также в добыче полезных ископаемых (на 3,6 процента).

Производство и распределение энергии демонстрируют положительную динамику. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло благодаря увеличению производства, передачи и распределения электроэнергии на 4,6 процента.

В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья зафиксирован рост. Увеличение объема обеспечено в основном повышением сбора, обработки и распределения воды (на 24,6 процента).

В аграрном секторе наблюдается умеренный рост. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства по сравнению с январем — мартом 2024-го обеспечено ростом производства продукции животноводства на 2,5 процента.

Прогнозы экспертов

Читайте по теме В 2026 году инфляция в Кыргызстане может вырасти до 7,8 процента

В Кыргызстане ожидается сохранение высокого внутреннего спроса в 2025 и 2026 годах, однако прогнозируется и ускорение инфляции. Об этом рассказала представитель АБР Гульнур Керимкулова.

В то же время ожидается ускорение инфляции в связи с продолжающимся ростом внутреннего спроса, повышением тарифов на коммунальные услуги и вероятным обесцениванием национальной валюты.

После снижения в прошлом году инфляция, по прогнозам, вырастет до 6 процентов в 2025-м и до 7,8 процента в 2026 году.

Среди факторов, усиливающих инфляционное давление, выделяются высокий спрос, корректировка тарифов на коммунальные услуги, вероятное обесценивание валюты, сохраняющаяся зависимость экономики от импорта и повышенные инфляционные ожидания.

Однако ожидается, что улучшение внутреннего производства основных потребительских товаров и слаженная работа цепочек поставок смогут сдержать дальнейший рост инфляции.