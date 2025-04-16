18:35
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

Экономика Кыргызстана набирает обороты. Итоги первого квартала 2025 года

Объем валового внутреннего продукта за январь — март этого года, по предварительной оценке, составил 329,1 миллиарда сомов, что на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

  • 24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными данными в сомах.

Структура ВВП за первые три месяца года выглядит следующим образом: на долю сферы услуг приходится 51 процент, отрасли товарного производства занимают 31,5 процента, а налоги на продукты составляют 17,5 процента.

Промышленность

Промышленный сектор Кыргызстана в первом квартале 2025 года показал уверенный рост. Основной вклад внесло значительное увеличение производства:

  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 43 процента;

  • фармацевтической продукции — на 41,7 процента;

  • деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 29,9 процента;

  • химической продукции — на 8,5 процента;

  • основных металлов — на 3,2 процента;

  • очищенных нефтепродуктов — в 1,9 раза;

  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — в 1,7 раза.

В то же время отмечается снижение объемов в текстильном производстве и производстве одежды (на 12,1 процента), а также в добыче полезных ископаемых (на 3,6 процента).

Производство и распределение энергии демонстрируют положительную динамику. Обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло благодаря увеличению производства, передачи и распределения электроэнергии на 4,6 процента.

В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья зафиксирован рост. Увеличение объема обеспечено в основном повышением сбора, обработки и распределения воды (на 24,6 процента).

В аграрном секторе наблюдается умеренный рост. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства по сравнению с январем — мартом 2024-го обеспечено ростом производства продукции животноводства на 2,5 процента.

Прогнозы экспертов

В Кыргызстане ожидается сохранение высокого внутреннего спроса в 2025 и 2026 годах, однако прогнозируется и ускорение инфляции. Об этом рассказала представитель АБР Гульнур Керимкулова.

Читайте по теме
В 2026 году инфляция в Кыргызстане может вырасти до 7,8 процента

В то же время ожидается ускорение инфляции в связи с продолжающимся ростом внутреннего спроса, повышением тарифов на коммунальные услуги и вероятным обесцениванием национальной валюты.

После снижения в прошлом году инфляция, по прогнозам, вырастет до 6 процентов в 2025-м и до 7,8 процента в 2026 году.

Среди факторов, усиливающих инфляционное давление, выделяются высокий спрос, корректировка тарифов на коммунальные услуги, вероятное обесценивание валюты, сохраняющаяся зависимость экономики от импорта и повышенные инфляционные ожидания.

Однако ожидается, что улучшение внутреннего производства основных потребительских товаров и слаженная работа цепочек поставок смогут сдержать дальнейший рост инфляции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326113/
просмотров: 5637
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги первого квартала 2025 года: как выросли цены на продукты питания
Реформа Нацстаткома: сбор данных станет цифровым
В первом квартале 2025 года ВВП Кыргызстана увеличился на 13,1 процента
Самые высокие показатели роста ВВП зафиксированы в Армении и Кыргызстане
В Нацстаткоме рассказали, как за пять лет изменились цены на продукты
Кыргызстан нацелен на ВВП в $30 миллиардов к 2030 году — Минэкономики
Средние темпы роста ВВП во всех странах ЕАЭС превысили допандемийные
На сельскохозяйственную перепись выделено более 277 миллионов сомов
В ЕАЭС продукты питания больше подорожали в Кыргызстане, Армении и Казахстане
В Кыргызстане рост промышленности. Экономические итоги февраля 2025 года
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:34
Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении Акылбека Жамангулова Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении А...
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона