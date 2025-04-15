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Экономика

Предпринимателям Баткена доступны кредиты по сниженной процентной ставке

Фонд развития предпринимательства при Минфине напоминает предпринимателям Баткенской области о возможности получения кредитов по сниженной ставке 11 процентов годовых. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По ее данным, для предпринимателей из других областей страны процентная ставка по кредитам составляет 12 процентов годовых. При этом уточняется, что финансирование направлено на развитие малого и среднего бизнеса в регионах, поэтому кредиты по указанным ставкам не предоставляются предпринимателям, работающим в Бишкеке и Оше.

Условия кредитования следующие:

  • на сумму от 200 тысяч до 1 миллиона сомов срок кредитования составляет от 3 до 36 месяцев;

  • на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов сомов срок кредитования может достигать 60 месяцев.

Важное преимущество: в сфере услуг или производства допускается получение кредита на сумму, превышающую размер собственного капитала заемщика.

Для получения кредита предпринимателям необходимо быть резидентом Кыргызской Республики и иметь действующий на момент подачи заявки патент или свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (ИП).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326103/
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