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Экономика

Предпринимателям выдано беспроцентных кредитов на более чем 8,8 миллиарда сомов

Министерство финансов сообщило о предоставлении предпринимателям беспроцентных кредитов на общую сумму 8 миллиардов 874 миллиона 524 тысячи сомов по состоянию на 1 апреля 2025 года. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект запущен 31 марта 2021-го в рамках реализации плана антикризисных мероприятий кабмина с целью оказания поддержки малым и средним предприятиям в реагировании на кризисные ситуации. Финансирование проекта обеспечивают Всемирный банк и Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк.

С момента запуска проекта и по 1 апреля этого года беспроцентную финансовую помощь получили 11 тысяч 501 предприниматель. В рамках категории 1 (кредиты до 1 миллиона сомов) 9 тысячам 548 предпринимателям выдали 5 миллиардов 661 миллион сомов. По категории 2 (кредиты до 3 миллионов сомов) их получили 1 тысяча 953 предпринимателя на общую сумму 3 миллиарда 213 миллионов сомов.

Реализация проекта будет продолжаться на всей территории Кыргызской Республики до июля 2027-го. Критерии для участия в проекте следующие:

  • Категория 1. Индивидуальные предприниматели, действующие не менее шести месяцев, работающие согласно налоговому законодательству, с годовым оборотом, не превышающим 8 миллионов сомов.

  • Категория 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, действующие не менее шести месяцев, работающие согласно налоговому законодательству, с годовым оборотом, не превышающим 30 миллионов сомов.

Сельскохозяйственный сектор в рамках данного проекта не финансируется.

Условия предоставления финансовой помощи: валюта — сом, процентная ставка — 0 процентов, срок использования финансовой помощи — до 36 месяцев с возможностью предоставления льготного периода до трех месяцев. Сумма финансовой помощи составляет до 1 миллиона сомов включительно для категории 1 и до 3 миллионов включительно для категории 2.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326084/
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