18:35
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

Ветеринарной службе передали 40 автомобилей

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии вручения 40 автомобилей районным управлениям Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

По ее данным, им предоставлены автомашины марок LADA Niva Luxe и LADA Niva Urban.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что по инициативе главы государства в 2024 году было передано 112 единиц специализированной техники для водного хозяйства на 1 миллиард сомов, а также 48 служебных автомобилей для руководителей районных управлений аграрного развития на 83 миллиона сомов. Он подчеркнул, что в этом году планируется передать не менее 400 единиц спецтехники для сферы водного хозяйства.

«Роль ветеринаров в сохранении здоровья человека крайне важна. Чтобы предотвратить распространение заболеваний от животных к человеку, необходимо создать соответствующие условия для работы ветеринаров. Важно, чтобы они могли своевременно проводить лечебные и профилактические мероприятия в отдаленных пастбищах. Мы придаем особое значение внедрению в сельское хозяйство инноваций, биотехнологий, искусственного интеллекта и других современных решений, а также улучшению качества жизни населения», — отметил Адылбек Касымалиев.

Отметим, что переданные 40 автомобилей будут распределены между управлениями Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов в 40 районах страны. Общая стоимость закупленных автомобилей составила 43 миллиона 600 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326064/
просмотров: 4724
Версия для печати
Материалы по теме
Экспорт сельхозпродукции из Кыргызстана превысил 96 тысяч тонн
Минсельхоз: Повышение цен на картофель не ожидается
Назначен новый директор Службы водных ресурсов
В Минсельхозе разъяснили фермерам новую систему цен на молоко по жирности
Продовольственная безопасность. Яиц достаточно, а куриного мяса нет
В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Цена билета на ловлю рыбы на Иссык-Куле выросла в пять раз. Ответ Минсельхоза
В Минсельхозе опровергают информацию о высоком содержании нитратов в картофеле
В Ноокате построят завод минеральных удобрений за $410 миллионов
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:34
Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении Акылбека Жамангулова Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении А...
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона