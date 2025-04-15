Ветеринарной службе передали 40 автомобилей

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии вручения 40 автомобилей районным управлениям Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

По ее данным, им предоставлены автомашины марок LADA Niva Luxe и LADA Niva Urban.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что по инициативе главы государства в 2024 году было передано 112 единиц специализированной техники для водного хозяйства на 1 миллиард сомов, а также 48 служебных автомобилей для руководителей районных управлений аграрного развития на 83 миллиона сомов. Он подчеркнул, что в этом году планируется передать не менее 400 единиц спецтехники для сферы водного хозяйства.

«Роль ветеринаров в сохранении здоровья человека крайне важна. Чтобы предотвратить распространение заболеваний от животных к человеку, необходимо создать соответствующие условия для работы ветеринаров. Важно, чтобы они могли своевременно проводить лечебные и профилактические мероприятия в отдаленных пастбищах. Мы придаем особое значение внедрению в сельское хозяйство инноваций, биотехнологий, искусственного интеллекта и других современных решений, а также улучшению качества жизни населения», — отметил Адылбек Касымалиев.

Отметим, что переданные 40 автомобилей будут распределены между управлениями Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов в 40 районах страны. Общая стоимость закупленных автомобилей составила 43 миллиона 600 тысяч сомов.