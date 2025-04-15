Кыргызстан и Венгрия укрепляют экономическое сотрудничество

15 апреля состоялась встреча министра экономики и коммерции КР Бакыта Сыдыкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в КР Шандором Дороги. Встреча прошла в рамках углубления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов экономического взаимодействия. Особое внимание было уделено значимости решения правительства Венгрии о дофинансировании уставного капитала Венгерско-Кыргызского фонда развития.

Министр Бакыт Сыдыков подчеркнул, что данный шаг является важным элементом в укреплении экономических связей и открывает новые возможности для запуска совместных проектов.

Также стороны отметили важную роль кыргызско-венгерской межправительственной комиссии как ключевого инструмента развития двустороннего партнерства. В рамках обсуждения был затронут вопрос расширения взаимодействия в аграрной сфере, включая активное сотрудничество между аграрными университетами двух стран.

Венгерская сторона выразила готовность к дальнейшему обмену опытом в области научных исследований, водного менеджмента и внедрения инновационных решений.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерства, создании совместных предприятий и реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики.