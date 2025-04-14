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Экономика

Кыргызстан может получить $2,27 миллиарда от Великобритании

Замглавы кабмина Бакыт Торобаев встретился с региональным руководителем экспортного кредитного агентства Великобритании (UKEF) Шебнем Альп. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос возможного предоставления финансирования со стороны UKEF в размере $2,27 миллиарда.

Целью финансирования являются развитие и поддержка бизнес-среды в Кыргызстане.

Бакыт Торобаев отметил, что глава государства четко обозначил приоритеты в области модернизации агропромышленного комплекса, развития инфраструктуры, диверсификации экспорта и повышения инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что в рамках этих задач кабмин стремится к созданию добавленной стоимости внутри республики, продвижению экологически чистого и органического сельского хозяйства, модернизации ирригационных систем, а также к переходу от сырьевой к перерабатывающей модели экономики.

В рамках беседы также обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в горнодобывающей, строительной и инфраструктурной отраслях.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении кыргызско-британского партнерства по всем направлениям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325968/
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