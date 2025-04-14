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Экономика

Объем воды в Токтогульском водохранилище. Приток воды превышает расход

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 8 миллиардов 569 миллионов кубических метров. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Сейчас приток воды в водохранилище составляет 385 кубометров в секунду, расход — 179 кубометров в секунду.

Для сравнения: месяц назад объем воды в Токтогульском водохранилище был 8 миллиардов 386 миллионов кубометров. Среднесуточный приток тогда составлял 203 кубометра в секунду, а среднесуточный расход — 316 кубометров в секунду.

Год назад, на эту же дату, объем воды в водохранилище был значительно ниже — 7 миллиардов 278 миллионов кубометров. Среднесуточный приток составлял 252 кубометра в секунду, а среднесуточный расход — 166 кубометров в секунду. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325967/
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