Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызстане и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В КР и РТ темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Такой прогноз составили аналитики Евразийского банка развития на 2025-2027 годы.

По данным экспертов, прогнозируемый рост ВВП на этот год составит 5,5 процента в Армении, 8,7 процента в Кыргызстане и 8,4 процента в Таджикистане.

Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5 процента в 2025-м. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.

Аналитики ЕАБР прогнозируют, что экономики России и Беларуси сохранят высокие темпы роста — на уровне 2,4 и 2,6 процента соответственно. В РФ расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.

ЕАБР также отмечает постепенное приближение инфляции к целевым уровням в странах региона. Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9 процента в прошлом году до 6,4 процента в 2025-м.

Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5 процента в России и 7,3 процента в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона (4+/—1,5 процента), достигнув 3,1 процента.

В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу этого года инфляция составит 5 процентов в КР и 5,8 процента в РТ. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6 процента к концу года.