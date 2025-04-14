18:33
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП — ЕАБР

Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызстане и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В КР и РТ темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Такой прогноз составили аналитики Евразийского банка развития на 2025-2027 годы.

По данным экспертов, прогнозируемый рост ВВП на этот год составит 5,5 процента в Армении, 8,7 процента в Кыргызстане и 8,4 процента в Таджикистане.

Экономика Казахстана ускорит рост ВВП до 5,5 процента в 2025-м. Позитивными факторами, обеспечивающими высокие темпы развития на всем прогнозном периоде, станут стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.

Аналитики ЕАБР прогнозируют, что экономики России и Беларуси сохранят высокие темпы роста — на уровне 2,4 и 2,6 процента соответственно. В РФ расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.

ЕАБР также отмечает постепенное приближение инфляции к целевым уровням в странах региона. Агрегированный рост потребительских цен замедлится с 7,9 процента в прошлом году до 6,4 процента в 2025-м.

Высокие процентные ставки продолжат сдерживать инфляцию, которая, по прогнозам, составит 6,5 процента в России и 7,3 процента в Казахстане. В Армении инфляция увеличится до нижней границы целевого диапазона (4+/—1,5 процента), достигнув 3,1 процента.

В Кыргызстане и Таджикистане рост цен прогнозируется в пределах целевых ориентиров: к концу этого года инфляция составит 5 процентов в КР и 5,8 процента в РТ. В Беларуси ожидается умеренное ускорение роста цен, инфляция достигнет 6,6 процента к концу года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325934/
просмотров: 3758
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАБР прогнозирует курс сома к доллару до 93,1 в 2027 году
Экономика Кыргызстана продолжит высокие темпы роста в 2025 году — ЕАБР
Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
ВВП стран — участниц ЕАБР вырос на 4,2 процента в январе — августе 2024 года
На ускорение инфляции в Кыргызстане повлиял рост цен на мясо — ЕАБР
Инвестиционная активность в КР продолжит формировать рост экономики — ЕАБР
Драйвером экономики Кыргызстана будет инвестиционная активность
Темпы роста промышленности Кыргызстана будут волатильными в 2024 году
Драйвером экономики Кыргызстана выступает внутренний рост
В ЕАБР рассказали, почему в Кыргызстане замедляется инфляция
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и се...
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона
17:50
В Таласе открыли новые скотобойню и предприятие по переработке пуха