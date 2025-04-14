15:26
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Экономика

В Минсельхозе разъяснили фермерам новую систему цен на молоко по жирности

Министр водных ресурсов Бакыт Торобаев разъяснил фермерам тонкости ценовой политики в молочной отрасли и решения существующих проблем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов.

Как рассказал министр, ежегодно в Кыргызстане с апреля по июнь наблюдается снижение закупочных цен на молоко, что создает постоянные проблемы. Для их решения, по словам Бакыта Торобаева, министерство с прошлого года внедряет таблицу тарифной сетки цен, зависящих от жирности молока. Это делается для создания благоприятных условий для фермеров.

«Если фермеры одного села объединятся в кооператив и будут напрямую, без посредников, продавать молоко на заводы, то они смогут сэкономить средства, которые обычно уходят посредникам, и продать молоко по более высокой цене. Например, если жирность молока выше 4,2 процента — цена будет 45 сомов, при 3,5 процента — 38 сомов, а при 3 процентах — 32 сома», — пояснил Бакыт Торобаев.

Он также отметил важность внимания к кормовой базе для повышения жирности молока.

Читайте по теме
В Кыргызстане закупочную цену на молоко установят по уровню жирности

Министр подчеркнул, что такая тарифная таблица будет размещена на каждом заводе, принимающем молоко. Цены устанавливаются с учетом региона, средней заработной платы, стоимости кормов и курса сома.

В случае возникновения споров между фермером и заводом по поводу жирности молока недовольная сторона сможет обратиться в лаборатории Ветеринарной службы. После проведения экспертизы завод будет обязан принять молоко по тарифу, соответствующему фактической жирности, указанной в заключении. За невыполнение установленных правил заводы будут привлекаться к ответственности.

Согласно сообщению, таблица тарифной сетки должна быть обязательно размещена на перерабатывающих предприятиях. Представители местных властей совместно с заводами должны обеспечить информирование населения об этой системе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325929/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Награждены лучшие предприятия Кыргызстана: кабмин вручил премии «Сапат»
За 10 лет объем торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился вдвое
100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины
В Кыргызстане закупочную цену на молоко установят по уровню жирности
Продовольственная безопасность. Яиц достаточно, а куриного мяса нет
В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Кабмин вводит правила для арендодателей электросамокатов и других СИМ
Кабмин рассказал об улучшении инвестклимата и планах на 128 новых предприятий
Апрельская революция: в Бишкеке почтили памятную дату
Кабмин хочет обязать владельцев объектов ВИЭ устанавливать видеонаблюдение
Популярные новости
С&nbsp;14&nbsp;апреля в&nbsp;Кыргызстане вводится новый порядок операций в&nbsp;российских рублях С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Где самая дешевая недвижимость в&nbsp;Кыргызстане: данные за&nbsp;март 2025 года Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года
Узбекистан присоединяется к&nbsp;Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон Узбекистан присоединяется к Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами высадили 1&nbsp;тысячу 800 саженцев KICB с партнерами высадили 1 тысячу 800 саженцев
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
14 апреля, понедельник
15:24
Законы, принятые в последние годы, ограничивают работу журналистов — СМИ Законы, принятые в последние годы, ограничивают работу...
15:20
На юге КР сотрудники экспертной комиссии вымогали деньги у людей с инвалидностью
15:15
Ветеранам-афганцам не повышают компенсации взамен льгот. Ответ Минтруда КР
15:06
В Минсельхозе разъяснили фермерам новую систему цен на молоко по жирности
14:51
В Азербайджано-Кыргызском фонде развития назначен новый сопредседатель