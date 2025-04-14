В Минсельхозе разъяснили фермерам новую систему цен на молоко по жирности

Министр водных ресурсов Бакыт Торобаев разъяснил фермерам тонкости ценовой политики в молочной отрасли и решения существующих проблем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов.

Как рассказал министр, ежегодно в Кыргызстане с апреля по июнь наблюдается снижение закупочных цен на молоко, что создает постоянные проблемы. Для их решения, по словам Бакыта Торобаева, министерство с прошлого года внедряет таблицу тарифной сетки цен, зависящих от жирности молока. Это делается для создания благоприятных условий для фермеров.

«Если фермеры одного села объединятся в кооператив и будут напрямую, без посредников, продавать молоко на заводы, то они смогут сэкономить средства, которые обычно уходят посредникам, и продать молоко по более высокой цене. Например, если жирность молока выше 4,2 процента — цена будет 45 сомов, при 3,5 процента — 38 сомов, а при 3 процентах — 32 сома», — пояснил Бакыт Торобаев.

Он также отметил важность внимания к кормовой базе для повышения жирности молока.

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Министр подчеркнул, что такая тарифная таблица будет размещена на каждом заводе, принимающем молоко. Цены устанавливаются с учетом региона, средней заработной платы, стоимости кормов и курса сома.

В случае возникновения споров между фермером и заводом по поводу жирности молока недовольная сторона сможет обратиться в лаборатории Ветеринарной службы. После проведения экспертизы завод будет обязан принять молоко по тарифу, соответствующему фактической жирности, указанной в заключении. За невыполнение установленных правил заводы будут привлекаться к ответственности.

Согласно сообщению, таблица тарифной сетки должна быть обязательно размещена на перерабатывающих предприятиях. Представители местных властей совместно с заводами должны обеспечить информирование населения об этой системе.