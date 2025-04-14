ГП «Таможенная инфраструктура» преобразовано в акционерное общество

Решением кабинета министров Кыргызстана государственное предприятие «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе будет преобразовано в акционерное общество открытого типа «Государственная таможенная инфраструктура». Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что реорганизация проводится в целях оптимизации управления таможенной инфраструктурой и повышения качества предоставляемых услуг.

100 процентов акций вновь образованного АО остаются в государственной собственности.

Предприятие также включают в программу приватизации государственной собственности на 2023–2025 годы. Будет проведена инвентаризация и оценка активов для последующего формирования уставного капитала.

Таможенная служба наделена полномочиями учредителя и акционера хозяйственных обществ с государственной долей участия.