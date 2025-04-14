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Экономика

От новых ГЭС местные жители будут получать 1 процент энергии в виде помощи

В 2025 году в Кыргызстане стартуют работы на Верхненарынском каскаде ГЭС. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев во время церемонии закладки капсулы под строительство здания Нарынского предприятия электрических сетей.

Минэнерго
Фото Минэнерго

По его словам, в отрасли продолжается модернизация старых ГЭС и строительство новых — запуск Куланакской ГЭС запланирован на 2027 год, завершена реконструкция Ат-Башинской и продолжаются работы на Токтогульской гидроэлектростнациях. До конца текущего года там введут в эксплуатацию четвертый агрегат. На Уч-Курганской поменяют второй агрегат.

Глава Минэнерго добавил, что после модернизации мощность Токтогульской ГЭС увеличится на 240 мегаватт, а каждый агрегат на Уч-Курганской даст дополнительно по 9 мегаватт.

«Где бы ни строилась электростанция, солнечная, ветровая, малая или крупная ГЭС, 1 процент произведенной энергии будет передаваться в качестве социальной помощи местным жителям», — проинформировал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325847/
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