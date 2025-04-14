От новых ГЭС местные жители будут получать 1 процент энергии в виде помощи

В 2025 году в Кыргызстане стартуют работы на Верхненарынском каскаде ГЭС. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев во время церемонии закладки капсулы под строительство здания Нарынского предприятия электрических сетей.
По его словам, в отрасли продолжается модернизация старых ГЭС и строительство новых — запуск Куланакской ГЭС запланирован на 2027 год, завершена реконструкция Ат-Башинской и продолжаются работы на Токтогульской гидроэлектростнациях. До конца текущего года там введут в эксплуатацию четвертый агрегат. На Уч-Курганской поменяют второй агрегат.
Глава Минэнерго добавил, что после модернизации мощность Токтогульской ГЭС увеличится на 240 мегаватт, а каждый агрегат на Уч-Курганской даст дополнительно по 9 мегаватт.
«Где бы ни строилась электростанция, солнечная, ветровая, малая или крупная ГЭС, 1 процент произведенной энергии будет передаваться в качестве социальной помощи местным жителям», — проинформировал чиновник.