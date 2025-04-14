Систему предотвращения утечки конфиденциальной информации намерен купить НБ КР

Национальный банк объявил о проведении открытого тендера на закупку системы предотвращения утечки конфиденциальной информации (DLP — Data Loss Prevention). Соответствующая заявка опубликована на сайте НБ КР.

По данным регулятора, предконкурсная конференция состоится 21 апреля 2025 года. По вопросам участия в конференции необходимо обратиться к техническому координатору.

Прием конкурсных предложений завершается 29 апреля 2025 года. Представленные позже указанного срока не рассматриваются.

К рассмотрению будут приняты предложения участников, получивших конкурсную документацию Национального банка на основании акта приема-передачи.

Вскрытие конкурсных предложений состоится 29 апреля 2025 года.