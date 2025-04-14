09:20
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Экономика

Систему предотвращения утечки конфиденциальной информации намерен купить НБ КР

Национальный банк объявил о проведении открытого тендера на закупку системы предотвращения утечки конфиденциальной информации (DLP — Data Loss Prevention). Соответствующая заявка опубликована на сайте НБ КР.

По данным регулятора, предконкурсная конференция состоится 21 апреля 2025 года. По вопросам участия в конференции необходимо обратиться к техническому координатору.

Прием конкурсных предложений завершается 29 апреля 2025 года. Представленные позже указанного срока не рассматриваются.

К рассмотрению будут приняты предложения участников, получивших конкурсную документацию Национального банка на основании акта приема-передачи.

Вскрытие конкурсных предложений состоится 29 апреля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325845/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с утечкой данных. Дональд Трамп отказался увольнять чиновников
Скандал с утечкой данных. Суд в США обязал сохранить все сообщения в чате
В США разразился скандал в связи с утечкой данных из секретного чата чиновников
Экс-завуч узнала об утечке данных педагогов с сайта мэрии после звонка афериста
Крупнейшая в истории утечка паролей: 10 миллиардов записей на хакерском форуме
Захотели попиариться. Эксперт об атаке хакеров из Пакистана и утечке данных
История скандального фото. Следствие по факту утечки данных продолжается
Хакеры вредят компаниям вдвое реже их собственных сотрудников
Один из основателей WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook
В Интернет попали данные о миллионах американцев с зарплатами и адресами
Популярные новости
С&nbsp;14&nbsp;апреля в&nbsp;Кыргызстане вводится новый порядок операций в&nbsp;российских рублях С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Где самая дешевая недвижимость в&nbsp;Кыргызстане: данные за&nbsp;март 2025 года Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года
Узбекистан присоединяется к&nbsp;Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон Узбекистан присоединяется к Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
14 апреля, понедельник
09:11
Дональд Трамп прошел медицинское обследование: когнитивное здоровье в порядке Дональд Трамп прошел медицинское обследование: когнитив...
08:50
Систему предотвращения утечки конфиденциальной информации намерен купить НБ КР
08:32
Россия запустила в Кыргызстане сайт для помощи в изучении русского языка
08:16
От новых ГЭС местные жители будут получать 1 процент энергии в виде помощи
07:58
В Бишкеке на строительном рынке «Кок-Сай» произошел пожар
13 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 апреля: дожди с грозами
19:35
Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки
18:30
14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет