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Экономика

За 10 лет объем торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился вдвое

С 2015 по 2024 год объем взаимной торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС увеличился в два раза. Об этом сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в ходе торжественной церемонии вручения медалей, приуроченных к 10-летию Евразийского экономического союза.

По его данным, объем взаимной торговли увеличился с $2 миллиардов 448 миллионов 300 тысяч в 2015 году до $4 миллиардов 992 миллионов 400 тысяч в 2024-м.

«Такие показатели говорят о стабильном и поступательном развитии сотрудничества и углублении интеграционных связей между государствами cоюза. Уверен, что и в дальнейшем Евразийский экономический союз будет динамично развиваться, укрепляя экономический потенциал наших стран и повышая благосостояние граждан», — сказал Данияр Амангельдиев.

Как сообщили в кабмине, медали «10 лет Евразийскому экономическому союзу» вручили отличившимся государственным и муниципальным служащим, а также представителям бизнес-кругов, внесшим значительный вклад в развитие евразийской интеграции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325744/
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