Си Цзиньпин призвал страны Европы совместно противостоять запугиваниям США

Си Цзиньпин призвал Европу совместно с Китаем противостоять «односторонним запугиваниям» со стороны США. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китай и Евросоюз должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты своих интересов и международных правил. В тарифных войнах нет победителей, идти против мира означает изолировать себя, заявил председатель КНР.

Он добавил, что «Китай никогда не полагался на чью-то милость и уж тем более не боялся необоснованного давления».

По данным издания, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились на встречу с Си Цзиньпином в Пекине в конце июля.

«Китайская сторона пока не подтвердила дату, но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с Пекином в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули», — говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что руководство ЕС встретится с Си Цзиньпином на саммите в Брюсселе по случаю 50-й годовщины связей между КНР и Европой, но, по данным The Financial Times, он отказался ехать на саммит в Европу.

Вчера Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов обложить налогами крупные американские технологические компании, если президент США Дональд Трамп не прекратит торговую войну против ЕС.

ЕС также заморозил ответные пошлины на американские товары. Их вступление в силу откладывается на 90 дней. Это ответные меры на решение Дональда Трампа приостановить на 90 дней введение дополнительных сборов на импорт из Евросоюза.

Начать поэтапно вводить эти тарифы планировалось с 15 апреля. В списке подпадавших под них товаров значились продукция из стали и текстиля, косметика, кукуруза, соевые бобы, птица, американские джинсы, виски, арахисовое масло и мотоциклы.