Механизм льготного кредитования для малого бизнеса разрабатывают в Минэкономики

Механизм льготного кредитования для малого бизнеса разрабатывают в Министерстве экономики и коммерции. Об этом на встрече с предпринимателями сообщил глава ведомства Бакыт Сыдыков.

Фото пресс-службы Минэкономики

Уточняется, что он анонсировал создание механизма льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Кредиты будут выдаваться по субсидируемой процентной ставке за счет республиканского бюджета.

Чиновник отметил важность диалога с представителями бизнеса и призвал их активно делиться своими идеями для формирования эффективной экономической политики.