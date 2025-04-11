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Экономика

Механизм льготного кредитования для малого бизнеса разрабатывают в Минэкономики

Механизм льготного кредитования для малого бизнеса разрабатывают в Министерстве экономики и коммерции. Об этом на встрече с предпринимателями сообщил глава ведомства Бакыт Сыдыков.

пресс-службы Минэкономики
Фото пресс-службы Минэкономики

Уточняется, что он анонсировал создание механизма льготного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Кредиты будут выдаваться по субсидируемой процентной ставке за счет республиканского бюджета.

Чиновник отметил важность диалога с представителями бизнеса и призвал их активно делиться своими идеями для формирования эффективной экономической политики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325623/
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