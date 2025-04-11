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Экономика

С начала 2025 года Кыргызстан выплатил по госдолгу почти 20 миллиардов сомов

С начала 2025-го Кыргызстан выплатил по госдолгу почти 20 миллиардов сомов. Такие данные следуют из материалов Министерства финансов.

Уточняется, что с января по март страна выплатила по государственному долгу 19 миллиардов 954 миллиона сомов.

Отметим, что эти выплаты выросли почти на 7 миллиардов сомов (6,8 миллиарда) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом на выплату внешнего долга ушло 12,9 миллиарда сомов ($148,3 миллиона), на погашение внутреннего долга потратили 7,17 миллиарда сомов.

Ранее, по итогам 2024-го, КР погасила по госдолгу $684,4 миллиона.

Напомним, в прошлом году государственный бюджет исполнен с профицитом денежных средств на сумму 36 миллиардов 857,2 миллиона сомов, или 2,4 процента к ВВП.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325611/
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