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Экономика

Минфин намерен совершенствовать сферу государственных закупок

Министерство финансов инициирует поправки в Закон «О государственных закупках». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, изменения разработаны «в целях совершенствования системы государственных закупок и внедрения лучшей практики, а также упрощения процедур государственных закупок и минимизации коррупционных проявлений».

При наличии оборота в размере 80 миллиардов сомов портал госзакупок не покрывает расходы даже на свое обслуживание. Планируется сделать его прибыльным.

Чиновники предлагают исключить закупку консультационных услуг. По данным Минфина, в 2022-2024 годах такие закупки составили всего 0,05 процента от общего объема. Их регулирование отдельной главой признано нецелесообразным.

Также предлагается сократить исключительные случаи для метода из одного источника до 46 (было 57. — Прим. ред.), что уменьшит возможности для непрозрачных закупок.

Принцип недопущения коррупции и конфликта интересов предлагается добавить для усиления антикоррупционных мер.

В проекте документа также прописана модернизация веб-портала закупок. Предлагается введение платных услуг для самофинансирования, оплаты независимой комиссии по жалобам.

Упрощаются процедуры закупок до 200 тысяч сомов.

Минфин выступает за поддержку организаций людей с инвалидностью. Им хотят разрешить участвовать в закупках не только товаров, но и услуг и снимут ограничения из-за налоговой задолженности.

Вводится запрет на участие для нарушителей: поставщики, совершившие коррупционные преступления или нарушения в экономической деятельности, не смогут участвовать в закупках.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325608/
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