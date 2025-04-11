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Экономика

Упрощение и гармонизацию транзита товаров обсудили таможенники стран СНГ

В Москве состоялось совещание экспертов по подготовке материалов заседания Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

ФТС России
Фото ФТС России

Стороны:

  • обсудили вопросы упрощения транзитных перевозок и разработки механизма регистрации и идентификации участников внешне-экономической деятельности с учетом международного опыта;
  • доработали проект соглашения о создании центра экспертиз и исследований в таможенных целях таможенных служб государств — участников СНГ;
  • обменялись опытом идентификации легковых автомобилей, оснащенных электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания, на предмет типа гибридной силовой установки, а также практикой совершения таможенных операций в отношении зарядных устройств для электромобилей;
  • поделились практикой организации таможенного контроля над временно ввезенными контейнерами, используемыми для международных перевозок грузов;
  • рассмотрели инициативы разработки проекта соглашения об упрощении и гармонизации таможенного транзита СНГ с учетом международного опыта и создания рабочей группы таможенных служб государств — участников СНГ по вопросам классификации и происхождения товаров.

80-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ планируется провести в июне 2025 года в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325605/
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